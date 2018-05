Læger frygter en snarlig eksplosion af ebola i DRCongo

Der er risiko for, at et ebolaudbrud i DRCongo snart spreder sig voldsomt.

Det vurderer Astrid Opstrup, der er sygeplejerske for Læger uden Grænser og til stede i den nordvestlige by Mbandaka.

- Vi er virkelig bange for, at det her kan gå rigtig galt - at det eksploderer.