Foto fra 29. marts 2017: Frederic Pechier, narkoselægen, som fransk politi for to år siden anklagede for syv tilfælde af forgiftning af patienter med kalium. To af dem døde. Nu efterforsker politiet op mod 50 nye sager om mulig forgiftning på to private klinikker i byen Besançon i årene 2008-2017. Pechier nægter sig skyldig.

Artiklen: Læge mistænkt for at forgifte over 50

En fransk narkoselæge har muligvis forgiftet over 50 patienter med dødelige doser kalium, mener politiet. Motivet skulle være at genoplive dem foran kollegerne.

Allerede i maj 2017 blev lægen anklaget for at forgifte syv patienter. Men tirsdag øgede fransk politi antallet til "over 50" andre patienter og hentede Pechier ind til ny afhøring, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han betegnes af kolleger som en dygtig narkoselæge. Men nu mistænkes Frederic Pechier for at have forgiftet mindst 50 patienter på to private klinikker i Besançon i det østlige Frankrig.

