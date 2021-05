Læge hjalp USA med at få bin Laden - er stadig fængslet i Pakistan

Lægen Shakeel Afridi gav angiveligt afgørende hjælp til amerikanerne, da de i 2011 sendte elitesoldater til Pakistan for at få ram på al-Qaidas grundlægger.

I USA er han en helt, som bidrog til at få ram på Osama bin Laden, men i sit hjemland Pakistan betaler han en høj pris for sin indsats.

Afridi sidder selv stadig fængslet i Pakistan på ubestemt tid som forræder og syndebuk.

Der er gået et årti siden den spektakulære mission, hvor amerikanske specialsoldater fra US Navy Seals meget tidligt om morgenen den 2. maj 2011 hemmeligt fløj ind i helikoptere og dræbte Osama bin Laden i et hus i Abbottabad i Pakistan.

Shakil Afridi sidder isoleret i Sahiwal-fængslet i Punjabprovinsen. Der har han svært ved at skille dagene fra hinanden, og intet tyder på, at han vil blive løsladt.

- Han holdes fængslet til skræk og advarsel, så alle pakistanere kan lære, at de ikke skal samarbejde med CIA eller andre vestlige efterretningstjenester, siger Husain Haqqani, som var Pakistans ambassadør i Washington for ti år siden.

I stedet for at erkende, at det er stærkt belastende for Pakistan, at bin Laden kunne holde sig skjult i landet nær en stor militærbase, har myndighederne gjort Afridi til syndebuk.

Det franske nyhedsbureau har med hjælp fra lægens bror og advokat dannet sig et billede af Afridis situation i fængslet. Han må ikke tale med nogen andre end sin familie og sin advokat.

Han sidder i en celle på to gange 2,5 meter, som han ikke får lov til at forlade.

Han har et eksemplar af Koranen, som er den eneste bog, som han har tilladelse til at have i cellen. Han har hverken telefon eller aviser. Kontakt med andre fanger er strengt forbudt.

Han kan se sin familie to gange om måneden gennem en rude.

Da CIA fik mistanke om, at bin Laden måse opholdt sig i et hus i Abbottabad, bad de Afridi om at indlede en vaccinationskampagne i håb om, at det ville kunne lykkes lægen at få fat på en dna-prøve fra ham.

Det er uklart, hvor meget Afridi egentlig hjalp med identifikation af bin Laden.

Lægen blev anholdt og fængslet et par uger efter bin Ladens død. Han er aldrig fundet skyldig i noget, som havde med den amerikansk mission at gøre.

Han blev dømt til 33 års fængsel for forræderi og for forbindelser til en militant gruppe. Straffen er nedsat til ti år, men alle bestemmelser er uklare, og han får ingen retshjælp.

Flere amerikanske regeringer har protesteret over, at Afridi stadig sidder fængslet, men det har ikke ændret hans situation.