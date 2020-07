Læge forsvarer WHO: Luftbåren smitterisiko tages alvorligt nok

En dansk speciallæge tilslutter sig ikke den gruppe af forskere, som kritiserer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for at ignorere risikoen for, at coronavirus kan sprede sig ved at hænge længe i luften.

- Der er ingen, der benægter, at smitte kan foregå luftbåren via bittesmå dråber.

- Men hvis det skal tages alvorligt derhen, hvor man siger, at vi i langt hørere grad skal bruge masker, så er jeg ikke sikker på, der er holdepunkter for det.

- Så nej, jeg deler faktisk ikke kritikken, siger Christian Wejse.

De mere end 200 forskere går imod den officielle holdning hos WHO, hvor det har lydt, at man kun bør bekymre sig om to former for smitte.

WHO mener, at man enten kan inhalere små dråber fra en smittet person i ens umiddelbare nærhed, eller at man i mere sjældne tilfælde kan blive smittet ved at røre overflader med virus på.

Herefter kan man så overføre det ved at røre sin næse, mund eller øjne.

Men forskerne mener, at WHO ignorerer flere og flere beviser for, at en tredje overførselsmåde spiller en markant rolle i smittespredning verden over.

De mener, at flere studier viser, at de bittesmå dråber kan være farlige i dårligt ventilerede rum, busser og andre aflukkede rum - også selv om folk holder afstande på mere end 1,8 meter.

Christian Wejse fra Aarhus Universitetshospital er enig med forskerne i, at coronavirus også kan sprede sig på den måde.

- Men det er ikke det samme, som at det er den primære smittevej.

- Vi ved, at coronavirus kan hænge i luften i måske tre timer. Men det kan findes på overflader i op til 48 timer, efter at en smitsom person har været forbi.

- Derfor tror jeg, det er væsentligt at fastholde, at kontaktsmitte er den primære, men ikke den eneste, smittekilde, siger Christian Wejse.

Kritikken fra de mere end 200 forskere kommer fra et åbent brev til WHO.

Brevet står ifølge nyhedsbureauet dpa til at blive offentliggjort næste uge i et tidsskrift.