Læge: Trump har det godt og viser fremskridt

Præsidenten har været feberfri i 24 timer og har ikke brug for at få tilført kunstig ilt. Han har ikke problemer med selv at trække vejret, lyder det.

Det går også bedre med hans hoste, oplyser lægen.

- Denne morgen er præsidenten ikke på ilt, han har ikke vanskeligheder ved at trække vejret eller gå omkring i Det Hvide Hus-afsnittet ovenpå, siger Conley.

Trump har sagt til lægerne, at han selv føler, at han har det så godt, at han kan forlade hospitalet i dag.

Lægerne sætter lørdag ikke en dato på, hvornår de mener, at Trump vil kunne forlade hospitalet.

Trump og hans hustru, førstedame Melania Trump, blev torsdag aften lokal tid testet positive for coronavirus.

Fredag blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for forbundshovedstaden, Washington D.C.

Sean Conley sagde på det tidspunkt, at den coronasmittede præsident blev flyttet til hospitalet "ud fra et forsigtighedsprincip".

Lægen undveg flere spørgsmål om, hvorvidt Trump på noget tidspunkt i forløbet har fået tilført ilt. Men han sagde til sidst, at Trump ikke fik ilt torsdag eller fredag.

Det er uvist, i hvilken forbindelse præsidenten og hans hustru er blevet smittet.

Flere personer, der er tæt på præsidenten, er ligeledes blevet testet positive.

Det gælder blandt andre hans kampagnechef, en række republikanske senatorer samt tre journalister.

Senest er også den tidligere republikanske New Jersey-guvernør Chris Christie blevet testet positiv.

Christie sagde fredag, at han opholdt sig meget i Det Hvide Hus fra lørdag til tirsdag for at hjælpe Trump med at forberede sig på tv-debatten mod den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.