Den 44-årige fremtrædende Putin-kritiker Aleksej Navalnyj er indlagt på et sibirisk hospital efter mistanke om forgiftning. (Arkivfoto)

Læge: Indlagt Putin-kritiker i Rusland må ikke flyttes

Russisk oppositionspolitiker er i kritisk tilstand. Læge siger, at han er for syg til at blive flyttet.