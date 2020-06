Læge: Corona var formentlig i Sverige allerede i december

Anders Lindblom, som er læge specialiseret i smittebeskyttelse i regionen Dalarna, siger, at det er sandsynligt, at flere personer i området var smittet med coronavirus allerede i december.

- På en skadestue i Svärdsjö fik de mange ind, som havde symptomer på sygdommen i luftvejene. De havde været i kontakt med en person, som kom fra Wuhan i Kina. Det var allerede i december, siger han til Svenska Dagbladet.

Flere personer har efterfølgende vist sig at have antistoffer i blodet, og de har ikke haft nogen symptomer siden december, tilføjer han.

Det første officielle tilfælde i Sverige blev registreret den 31. januar.

I sidste uge var der rapporter om, at det nye coronavirus var i Italien i to storbyer allerede i december - to måneder før de første smittetilfælde blev konstateret.

Forskere sagde, at de fandt genetiske spor af SARS-COV-2, som er virussets officielle betegnelse, i spildevand indsamlet i Milano og Torino sidst i december - og i Bologna i januar. Det oplyste sundhedsinstituttet ISS i en erklæring fredag.

Det første konstaterede tilfælde i Italien var i midten af februar.

Kinesiske forskere har sagt, at virusset formentligt første gang dukkede op på et dyremarked i storbyen Wuhan, men embedsmænd i Beijing har for nylig antydet, at det kan være kommet fra et andet sted.