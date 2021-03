Lady Gagas hundelufter var tæt på at dø under dramatisk røveri

Lady Gagas hundelufter, Ryan Fischer, fortæller, at han var meget tæt på at miste livet, da han blev skudt og frarøvet to af popstjernens tre hunde i sidste uge.

Det sker i et opslag på Instagram.

Ryan Fischer tilføjer, at han er i bedring og forventer at komme sig helt, efter at han blev skudt i brystet af hundekidnapperen med et semiautomatisk våben onsdag aften lokal tid.