Labours leder opgiver forhandlinger om brexit med May

I et brev til premierminister Theresa May fredag skriver Jeremy Corbyn, at forhandlingerne "er gået så langt, de kan". Han siger, at han ikke har tillid til, at regeringen vil kunne sikre en aftale, fordi "premierministerens autoritet er undergravet".

Arbejderpartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, har meddelt, at hans parti trækker sig fra forhandlingerne om et kompromis i den langvarige krise omkring en aftale om briternes skilsmisse fra EU.

Corbyn siger, at "regeringens svaghed og mangel på stabilitet er taget stadigt til".

En talsmand for den britiske premierminister siger, er at der er sket virkelige fremskridt i forhandlingerne med Labour på nogle områder, men at der har været meget udfordrende diskussioner omkring told og om endnu en folkeafstemning.

Talsmanden siger, at det står klart, at der ikke kommer "en fuldstændig aftale" med Labour.

Men May tror fortsat på forhandlinger med støttepartiet DUP og internt hos de konservative.

- Vi overvejer nu vores næste skridt, hedder det ifølge Reuters.

Corbyn siger, at hans parti vil kunne støtte en aftale om en permanent toldunion. Han siger, at det er Labours politik at få endnu en folkeafstemning.

Corbyn tilføjer, at han ikke finder det sandsynligt, at der kan opnås enighed om en aftale i parlamentet om alt sidst i juli.

Hos de konservative er der nogen enighed med Labour omkring idéer om en toldunion, men der er fundamental uenighed i spørgsmålet om endnu en folkeafstemning. Det skriver Reuters.

Premierministeren meddelte tirsdag, at dramaet om brexit vil fortsætte i det britiske Underhus i begyndelsen af juni. Da vil hendes regering igen forsøge at få vedtaget en plan, der kan føre Storbritannien ud af EU med en aftale.

Premierministeren har tre gange tidligere bedt parlamentet om at vedtage den plan, som hun i november 2018 enedes med EU om. Alle tre gange er brexitplanen faldet.

En talsmand for Downing Street 10 sagde tirsdag aften, at Theresa May agter at bringe aftalen til afstemning igen i den uge, der begynder den 3. juni.