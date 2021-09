Labours formand tager et opgør med Corbyns fløj under partimøde

Og samtidig rettede han det tunge skyts mod den konservative premierminister, Boris Johnson, som han omtalte som en "fidusmager".

At der var tale om et opgør mellem fløjene i Labour stod klart, da Starmer flere gang blev mødt med tilråb fra formodede tilhængere af Corbyn. Det påpeger The Guardian og andre britiske medier.

Starmer selv fyrede op under kedlerne ved at sige, at Labour ved næste valg - i modsætning til forgængeren - skal møde op med plan for, hvordan man vil styre landet.

- Vi vil aldrig under min ledelse bevæge os ind i et valg med et valgmanifest, som ikke er en seriøs plan for at regere, sagde han under sin halvanden time lange tale.

Labour har tabt de tre seneste valg.

Det blev mødt med stående bifald, men blev mødt med tilråb og kulde fra et mindretal af delegerede, der opfattede det som et angreb på Corbyn.

Den proeuropæiske del af Labour mener, at Corbyn som tidligere EU-modstander var med til at mudre udfaldet om udtræden af EU og ikke var i stand til at samle sit parti.

Det var første gang, at Starmer i sin 17 måneder som formand har stået direkte over for Labours delegerede på en pakket partikonference. Covid-19 forhindrede det sidste år.

Partiet går frem i meningsmålinger, på et tidspunkt, hvor den konservative regering er i alvorlig modvind. Senest er der synlig mangel på benzin på britiske tankstationer. Det har ført til lange bilkøer foran tankstationer.

Årsagen er mangel på chauffører, der kan køre benzin og dagligvarer ud til forbrugerne.

Det skyldes delvist, at mange tusinde europæiske chauffører er vendt tilbage til Europa, fordi de er uønsket i Storbritannien efter brexit.

- Vi har en brændstofkrise, en betalingskrise, en varekrise og en leveomkostningskrise. Alt sammen på samme tid, påpegede Starmer.

Han lagde skylden på Boris Johnson og kaldte ham en triviel "fidusmager", der ikke følger op på tidens vigtigste spørgsmål: Klima, arbejdspladser, sundhed og uddannelse.

De Konservative indleder deres landsmøde søndag.