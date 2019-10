Labour vil afstå fra at stemme om udskrivning af valg

Det britiske arbejderparti, Labour, vil afstå fra at stemme, når premierminister Boris Johnson senere mandag forsøger at få det britiske Underhus til at stemme for et forslag om at udskrive valg.

Johnson skal samle to tredjedele af stemmerne for at få et forslag om valg vedtaget, hvilket han hidtil ikke har formået.

Labour har allerede afvist Johnsons valgønsker to gange.

Liberaldemokraterne og det skotske SNP står bag et forslag om at holde et valg 9. december. Det konservative regeringsparti vil have valget 12. december.

Nicola Sturgeon, der leder SNP, har skrevet på Twitter, at hendes parti støtter et snarligt valg, da en udskydelse kun vil hjælpe Johnson til at få hans brexit-aftale igennem.

- I værste fald kan vi komme til den 31. januar, og risikoen for et hårdt brexit vil være der igen, skriver Sturgeon, der ligesom Liberaldemokraterne er imod brexit og tilhænger af et fortsat britisk EU-medlemskab.

Johnson har to muligheder for at få et valg i december: Det kan ske ved, at mindst 434 parlamentsmedlemmer - to tredjedele af parlamentet - stemmer for det.

Hvis det ikke lykkes, er Johnson parat til at fremsætte et lovforslag, som tilsidesætter de gældende regler for udskrivning af valg. Dette lovforslag vil kunne vedtages af et simpelt flertal - med mindst 320 stemmer.

Denne særlige lovgivning vil betyde, at parlamentet per dekret har fastsat, at et valg skal finde sted på en bestemt dato.

Det er en mulighed, som ikke har været anvendt før, men det kan ske efter en valgreform i 2011. Indtil da kunne en premierminister langt lettere end nu udskrive valg uden at spørge parlamentet.

SNP og Liberaldemokraterne har 54 stemmer tilsammen, og sammen med de 287 konservative stemmer vil der i princippet være nok til at få udskrevet et valg. Men de enkelte partier har taget flere forbehold.

Liberaldemokraterne og SNP har blandt andet krævet, at et brexit uden en aftale udelukkes helt.