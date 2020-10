Labour suspenderer Jeremy Corbyn for anti-semitisme

Det sker som en konsekvens af de kommentarer, han har fremsat, efter at en rapport har fastslået, at partiet ulovligt har stået bag chikane og diskrimination af jødiske partikolleger. Corbyn beskyldes for at nedtone rapportens betydning.

Det britiske oppositionsparti Labour har torsdag besluttet at suspendere den tidligere formand for partiet Jeremy Corby.

- I lyset af de kommentarer, der er fremsat i dag, og hans manglende vilje til at trække dem tilbage, så har partiet Labour suspenderet Jeremy Corbyn, mens en undersøgelse afventer, hedder det i en erklæring.

I rapporten fremgår det, at Labour under Corbyns ledelse "chikanerede og diskriminerede jøder".

Ifølge avisen Daily Mail skal Corbyn torsdag have sagt, at rapportens konklusioner "overdriver" problemets omfang.

Det vil lægge et stort pres på den nuværende formand for Labour, Keir Starmer, skriver avisen. Han kan blive tvunget til at ekskludere den tidligere formand.

Starmer siger, at han fuldt ud accepterer rapporten fra en kommission for lighed og menneskerettigheder, og han siger, at han vil følge rapportens anbefalinger.

Den 71-årige Corbyn blev løbende konfronteret med beskyldninger om antisemitisme, da han sad på formandsposten. Corbyn tilhører partiets venstrefløj, og partiet var præget af splittelse og fløjkrige under hans ledelse.

Kritikere siger, at hans politik i spørgsmålet om brexit var præget af modsigelser.

Labours beslutning betyder, at Corbyn heller ikke vil kunne deltage i parlamentsmøder som repræsentant for partiet.

- Det er en skammens dag for Labour. Vi har svigtet det jødiske folk. Jeg er oprigtigt ked af den smerte og den sorg, som dette har forårsaget, siger Starmer, som selv havde en betydningsfuld post i partiet, da Corbyn var partileder.

Den ledende forening i det jødiske samfund i Storbritannien byder suspenderingen af Corby velkommen.

Corbyn tager i en kommentar torsdag afstand fra antisemitisme, og han insisterer på, at hans partiledelse slog ned på det i partiet for at ændre kulturen.

Han siger, at problemerne nu "overdrives af politiske grunde", og han siger, at han ikke accepterer alle rapportens udsagn.

Corbyn blev gjort til leder i 2015, efter at han i en årrække havde været en markant deltager i aktivisme - blandt andet i propalæstinensiske sager.

Jeremy Corbyn valgte at trække sig, efter at Labour led et stort valgnederlag i december.