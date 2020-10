Labour suspender Jeremy Corbyn efter rapport om jøder

Det sker som en konsekvens af de kommentarer, han har fremsat, efter at en rapport har fastslået, at partiet ulovligt har stået bag chikane og diskrimination mod jødiske partikolleger.

Det britiske oppositionsparti Labour har torsdag besluttet at suspendere den tidligere formand for partiet Jeremy Corby.

- I lyset af de kommentarer, der er fremsat i dag, og hans manglende vilje til at trække dem tilbage, så har partiet Labour suspenderet Jeremy Corbyn, mens en undersøgelse afventer, hedder det i en erklæring.

I rapporten fremgår det, at Labour under Corbyns ledelse "chikanerede og diskriminerede jøder".

Ifølge avisen Daily Mail skal Corbyn torsdag have sagt, at rapportens konklusioner "overdriver" problemets omfang.

Det vil lægge et stort pres på den nuværende formand for Labour, Keir Starmer, skriver avisen. Han kan blive tvunget til at ekskludere den tidligere formand.