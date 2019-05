Labour er under Jeremy Corbyns (billedet) ledelse flere gange blevet beskyldt for at være antisemitisk (Arkivfoto).

Labour skal undersøges for mulig diskrimination af jøder

En britisk ligestillingskommission har tirsdag åbnet en officiel undersøgelse af arbejderpartiet Labour, der mistænkes for antisemitisme.

Det fremgår af en udtalelse på kommissionens hjemmeside.

- Kommissionen for Ligestilling og Menneskerettigheder iværksætter i dag en officiel undersøgelse af, om Labour på ulovlig vis har diskrimineret, chikaneret eller forfulgt folk, fordi de er jøder, lyder det.

Kommissionen for Ligestilling og Menneskerettigheder arbejder i Storbritannien uafhængigt af den britiske regering. Den er dog økonomisk støttet af regeringens ligestillingskontor.

- Vi er glade for, at Labour har valgt at samarbejde fuldt ud i forhold til undersøgelsen, skriver kommissionen.

De første indledende undersøgelser af Labour blev indledt i marts.

Labour har mødt anklager om antisemitisme gennem de seneste mere end to år. Det er sket med Jeremy Corbyn, der støtter Palæstina, ved roret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Partiet har dog afvist anklagerne.

Ni parlamentsmedlemmer forlod partiet i februar.

Det skete både på grund af partiets håndtering af anklagerne om antisemitisme og på grund af partiets håndtering af brexit.

Et af de parlamentsmedlemmer, der forlod partiet, var Luciana Berger, der selv er jøde. Hun mener, at alene det faktum, at der er åbnet en undersøgelse af partiet, vidner om, at der er noget galt.

- Tærsklen for at iværksætte den her proces er ekstremt høj. Det er fordømmende, at Labour overhovedet har nået tærsklen for beviser, siger Luciana Berger ifølge nyhedsbureauet AP.

Antisemitisme betegner en fjendtlig indstilling til og diskrimination af jøder.