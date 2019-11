Labour-leder vil være neutral ved ny brexit-afstemning

Oppositionslederen har lovet at udskrive en ny EU-folkeafstemning, hvis han bliver premierminister efter valget i næste måned.

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, siger, at han personligt vil være neutral ved en ny brexit-afstemning.

- Jeg vil indtage en neutral holdning, så jeg troværdigt kan gennemføre det resultat, der kommer ved folkeafstemningen, siger Corbyn til BBC.

Det britiske arbejderparti planlægger at genforhandle en aftale, som den siddende konservative regering under premierminister Boris Johnson har indgået med EU.

Corbyn vil give de britiske vælgere et valg mellem at forblive i EU og at træde ud med den lovede nye brexit-aftale, som ikke er forhandlet, og som måske ikke vil kunne opnås i Bruxelles.

- Det er det valg, som de britiske vælgere vil få af os inden for de kommende seks måneder, siger Labourlederen.

En del af Labours parlamentsmedlemmer siger, at de vil stemme mod deres eget partis aftale, da de ønsker at forblive i EU.

Det er første gang, at Corbyn, som altid har været EU-skeptiker, tilkendegiver, hvad han lægger mest vægt på i forbindelse med brexit i den igangværende valgkamp.

Krisen omkring brexit truer med at skade Labour ved valget, da der i partiets kernevælgere er flest, som stemte for at forlade EU ved folkeafstemningen i 2016.

Corbyns chancer for at komme til magten efter valget den 12. december kan afhænge af støtte fra Det Skotske Nationalparti, SNP, som måske ville kunne indgå i en koalition med Labour.

SNP's leder, Nicola Sturgeon, sagde under en BBC-debat op til weekenden, at endnu en folkeafstemning om skotsk uafhængighed af Storbritannien, vil være prisen for hendes støtte.

Skotland var senest i 2014 til folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien. Dengang stemte 55 procent af skotterne imod.