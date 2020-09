Labour har for alvor fået vind i sejlene, efter at Keir Starmer overtog posten som partileder fra den udskældte Jeremy Corbyn. (Arkivfoto).

Artiklen: Labour fører meningsmåling for første gang under Johnson

Det britiske oppositionsparti Labour ligger i en dugfrisk meningsmåling tre procentpoint foran regeringspartiet De Konservative.

Det er søndagsavisen The Observer, der står bag målingen. Avisen skriver, at det er første gang i Boris Johnsons tid som premierminister, at Labour fører i en måling.

Målingen afslører samtidig et markant skifte i briternes syn på landets to store partier.

Således lå De Konservative i marts 26 procentpoint foran Labour. Det er på seks måneder vekslet til en føring på tre procentpoint til Labour.

I den seneste måling har Labour opbakning fra 42 procent af vælgerne. De Konservative står til 39 procent.

Det er analyseinstituttet Opinium, der har foretaget målingen for The Observer.

Premierminister Boris Johnson har de seneste seks måneder været udsat for udbredt kritik. Det gælder især hans håndtering af coronapandemien. Den har ramt Storbritannien hårdt.

Store dele af samfundet blev lukket ned i marts i et forsøg på at bremse smittespredningen. Dengang bakkede to tredjedele af briterne op om regeringens coronastrategi.

I den seneste måling støtter blot 30 procent af vælgerne regeringens håndtering af krisen.

Keir Starmer blev valgt som ny leder af Labour tidligere på året. Han kan glæde sig over, at 36 procent af vælgerne foretrækker ham som premierminister.

Til sammenligning har Boris Johnson opbakning fra 32 procent af vælgerne.

Ifølge Adam Drummond, der er vicedirektør i Opinium, viser målingen, at Labour nu høster frugterne af at have en populær partileder.

- Labour-partiet har endelig indhentet dets partileder i målingerne, siger han ifølge The Guardian.

- Keir Starmer har nydt større opbakning end premierministeren i noget tid, og de to partiledere har ligget side om side på spørgsmålet om, hvem der vil blive den bedste premierminister. Nu fører Labour-lederen også på det punkt.