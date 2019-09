Labour bakker op om Corbyns brexitkurs

Corbyn har været under pres fra EU-venlige dele af partiet, der vil have ham til at melde ud inden et valg, at partiet ønsker at forblive i EU.

Partiet er dybt splittet i spørgsmålet, og der var protestråb fra EU-tilhængere og jubel fra Corbyn-støtterne, da resultatet af afstemningen blev meddelt på partikongressen.

EU-tilhængerne i partiet har ønsket, at Labour omgående skal begynde at føre kampagne for, at Storbritannien skal forblive i EU.

Labours brexit-talsmand sagde på mandagens kongres, at partiet vil holde en folkeafstemning om brexit-spørgsmålet inden for et halvt år, hvis det kommer til magten efter et valg.

- En ny Labour-regering vil omgående lovgive om en folkeafstemning og holde den folkeafstemning inden for seks måneder, siger Labours brexit-talsmand, Keir Starmer.

Det er ventet, at der vil komme et valg i Storbritannien inden årets udgang.