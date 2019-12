Labour afgør Corbyns fremtid efter endeligt resultat

Ifølge McDonnell vil det være "ekstremt skuffende" for partiet, hvis en valgstedsmåling, som blev offentliggjort kort efter at valglokalerne lukkede klokken 23, viser sig at holde stik.

Labour står til at vinde 191 af de i alt 650 valgkredse. Det er en tilbagegang på 71 pladser i Underhuset i forhold til valget i 2017.

Hvis det også bliver det endelige resultat, er det Labours dårligste valg siden 1935, skriver Sky News.

Hvorvidt det indebærer, at Corbyn trækker sig som partiformand og McDonnell som skyggefinansminister, vil McDonnell endnu ikke svare på.

- Vi er nødt til at se det endelige resultat. Så vil vi tage de nødvendige beslutninger, siger McDonnell.

Også Labours skyggehandelsminister, Barry Gardiner, er skuffet over udsigten til en markant tilbagegang. Det er "et ødelæggende slag" og en "dybt nedtrykkende forudsigelse", siger han om målingen til Sky News.

- Det er selvfølgelig noget, som partiets ledere vil drøfte de kommende dage. Det er for tidligt at tale om det nu, siger han.

Labour har blandt andet tabt valgkredsen Blyth Valley i det nordøstlige England, som har været en sikker kreds for Labour siden 1950. Sky News betegner nederlaget som et "chokresultat" for partiet.

Premierminister Boris Johnsons konservative parti får ifølge valgstedsmålingen et kanonvalg med 368 kandidater valgt ind.

Det svarer til en fremgang på 50 pladser, og partiet er dermed langt over de 325 pladser, som kræves for at have flertal i parlamentet.

Det endelige resultat forventes at foreligge tidligt fredag morgen.