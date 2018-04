Laboratorium og militærbaser ramt under angreb i Syrien

Ifølge gruppen, der overvåger situationen i det krigshærgede land, blev flere eliteenheder under det syriske militær ramt i angrebet.

Det oplyser observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) ifølge Reuters.

Et laboratorium i Damaskus og flere militærbaser er blevet ramt i koordineret angreb i Syrien.

SOHR oplyser ved samme lejlighed, at den syriske regering tidligere på ugen evakuerede både militærbaser og lufthavne, der blev ramt i lørdagens angreb.

Det britiske forsvarsministerium oplyser, at det har affyret missiler mod syriske militærbaser i nærheden af Homs. De er mistænkt for at opbevare bestanddele til kemiske våben.

Fire britiske kampfly affyrede såkaldte Storm Shadow-missiler mod "en tidligere militærbase omkring 15 kilometer vest for Homs, hvor regimet vurderes at lagre dele til kemiske våben", lyder det fra forsvarsministeriet.

Forsvarsministeriet oplyser samtidig, at "indledende indikationer" viser, at det har været et "succesfuldt angreb" mod det syriske militær.

Angrebet mod udvalgte mål i Syrien blev annonceret af USA's præsident, Donald Trump, klokken tre natten til lørdag dansk tid.

Præsidenten har de seneste dage diskuteret et militært svar på Assad-regimets påståede kemiske angreb i Douma sidste weekend med den britiske premierminister, Theresa May, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Begge ledere har lørdag nat bekræftet, at de også deltager i aktionen i Syrien.

Lidt over en time efter at Donald Trump annoncerede angrebet i Syrien, meldte general og stabschef Joseph Dunford, at operationen i Syrien er afsluttet, skriver Reuters.