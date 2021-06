Den nu fratrådte sundhedsminister, Matt Hancock, med medarbejderen Gina Coladangelo, som han tilsyneladende har et romantisk forhold med, viser en video i avisen The Sun. (Arkivfoto)

Kys og kritik for coronahykleri vælter britisk sundhedsminister

Mit privatliv skal ikke fjerne fokus fra indsatsen for at få Storbritannien ud af krise, siger Matt Hancock.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, har lørdag forladt sin post. Det meddeler premierminister Boris Johnsons kontor i Downing Street.

Hancocks afgang kommer efter afsløringen af, at ministeren tilsyneladende har en udenomsægteskabelig affære.

Det indebærer også, at han ikke har rettet sig efter retningslinjer om at holde afstand til andre for at undgå coronasmitte.

Avisen The Sun har bragt fotos og en video af Matt Hancock, der kysser en kvindelig rådgiver. De to ses i en tæt omfavnelse.

Matt Hancock har siden 2006 været gift med Martha Hancock.

Ud over at affæren fylder en del i nogle medier, har billederne også medført en bølge af kritik af, at Hancock ikke overholder de retningslinjer, han selv har været med til at fastsætte, om at briterne skal holde afstand.

- De af os, der laver disse regler, skal overholde dem. Det er derfor, jeg bliver nødt til at træde tilbage, siger Matt Hancock i en video, han lørdag har lagt på Twitter.

De afslørende billeder af Hancock og hans rådgiver er taget på hans kontor i sidste måned. På det tidspunkt forbød de britiske coronaregler nær kontakt med folk, man ikke bor sammen med.

Det har vakt forargelse i offentligheden og i det konservative regeringsparti.

Oppositionspartiet Labour peger på nogle problemer i Hancocks ministerium.

Den kvindelige rådgiver er en mangeårig ven af Matt Hancock, som han har ansat i en offentlig lederstilling til at føre tilsyn med, at tingene foregår korrekt i hans ministerium.

Labours leder, Keir Starmer, skriver på Twitter, at det var rigtigt af Hancock at træde tilbage.

- Men Boris Johnson skulle have fyret ham, skriver Starmer.

Premierministeren har været under pres for at fyre sin sundhedsminister, som han fredag tog i forsvar.

The Sun bringer en kopi af den opsigelse, Hancock har sendt til Johnson. Den er dateret lørdag.

- Det sidste, jeg ønsker, er at mit privatliv tager opmærksomheden fra det entydige fokus, der skal bringe os ud af denne krise, skriver Hancock ifølge The Sun.

Sundhedsministeren har talrige gange stået som en central figur på regeringens pressemøder og bedt briterne følge de strenge regler under nedlukningen.

- Vi skylder de mennesker, der har ofret så meget under denne pandemi, at være ærlige, når vi har svigtet dem, som jeg har gjort ved at bryde retningslinjerne, skriver Hancock ifølge The Sun i brevet.

Sajid Javid overtager nu posten som britisk sundhedsminister efter Hancocks afgang, meddeler Johnsons kontor.

Javid var finansminister indtil 2020, hvor han selv forlod posten efter at have nægtet at følge Johnsons krav om at fyre sine politiske rådgivere.