Kvinders ansigter er væk fra gaden i Afghanistan

Afghanske kvinder kæmpede i to årtier for at blive hørt og for at vise deres ansigter. Men udviklingen er nu rullet tilbage.

Også udenlandske nødhjælpsorganisationer har fjernet fotos af kvinder fra hjemmesider - hvad enten det var fotos af lokalt ansatte eller af kvinder, som har spillet en vigtig rolle som donor eller leder.

- Vores førsteprioritet er sikkerheden for vores hold og for de kvinder og piger, som vi arbejder sammen med, siger Mohammad Naciri, som er direktør for FN's enhed for ligestilling mellem mænd og kvinder i Asien.

Han siger, at den nuværende situation er "en akut kønskrise", men at man afventer udviklingen. Og at fotos af kvinder måske kan komme på hjemmesiderne igen, hvis Taliban holder de løfter, de har fremsat om kvinder.

- Vores organisation svigter ikke afghanske kvinder. Vi træffer blot visse forholdsregler.

Fem andre internationale hjælpeorganisationer, som Reuters har talt med, har også fjernet fotos af kvinder som en "sikkerhedsforanstaltning". Det gælder blandt andet Oxfam.

Amnesty International har sagt, at tusindvis af afghanere - blandt andet akademikere, journalister og aktivister - er i overhængende fare for at blive straffet af Taliban.

En nødhjælpsarbejder siger, at mange af hans kolleger er gået under jorden. Mange andre, som har arbejdet for kvinders og pigers ret til sundhedspleje, uddannelse og arbejde vil ikke kommentere udviklingen, da de frygter at påkalde sig opmærksomhed blandt de militante.

Tusindvis af afghaner har haft travlt med at slette og fjerne deres digitale historie, da de frygter, at Taliban vil kortlægge deres aktiviteter.

Nogle steder har Talibangrupper gået fra død til dør for at finde "fjender".

I henhold til militsens opfattelse af islam skal kvinder bære burka og holde sig i inden for i deres hjem. Talibans tolkning af islamisk lov støtter offentlige steninger og piskninger.