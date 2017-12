Kvinder kræver kongresundersøgelse af sexanklager mod Trump

Jessica Leeds, Rachel Crooks og Samantha Holvey siger på et pressemøde mandag, at Kongressen bør tilsidesætte partipolitiske hensyn og undersøge Donald Trumps forhistorie med seksuelt misbrug.

Tre kvinder, som har beskyldt USA's præsident, Donald Trump, for seksuelt upassende opførsel, opfordrer Kongressen til at indlede en undersøgelse af præsidentens adfærd.

Kvinderne siger, at de tror, at præsidenten ikke vil træde tilbage på grund af beskyldningerne, men at han bør holdes ansvarlig.

I løbet af de seneste to år har flere end 12 kvinder anklaget Donald Trump for at gøre uønskede, seksuelle tilnærmelser mod dem, flere år inden at han gik ind i politik.

Brave New Films, et nonprofit filmselskab, har produceret en film med 16 kvinder, der alle beskylder Trump for seksuelt upassende opførsel. I filmen beskylder kvinderne Donald Trump for at have kysset dem uden deres tilladelse, røre dem på deres "private dele", stikke hånden op under deres nederdele og gøre andre uønskede tilnærmelser.

Det er Brave New Films, der har arrangeret mandagens pressemøde.

Trump og embedsmænd i Det Hvide Hus nægter påstandene, hvoraf nogle af dem går tilbage til 1980'erne.

- Disse falske beskyldninger, som fuldstændig bestrides af i de fleste tilfælde øjenvidneberetninger, blev adresseret under sidste års valgkampagne.

- Her afsagde det amerikanske folk deres dom i form af en afgørende sejr, udtaler en talsmand for Det Hvide Hus med henvisning til Donald Trumps sejr ved præsidentvalget i november sidste år.