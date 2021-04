Kvinder kræver bedre beskyttelse mod vold i Kuwait efter drab

Adskillige kvinder gik torsdag på gaden i Kuwaits hovedstad, Kuwait City, for at kræve bedre beskyttelse mod vold fra mænd.

Hun blev tirsdag dræbt af en mand, som hendes familie gentagne gange har forsøgt at anmelde til myndighederne for at chikanere hende.

Farah Hamza Akbar blev bortført fra sin bil, inden den pågældende mand stak hende ned med en kniv og efterlod hende ude foran et hospital.

Det oplyser Kuwaits indenrigsministerium.

Episoden har genantændt kritikken af, hvordan kvinder bliver behandlet i golfstaten.

- En kvinde blev dræbt ved højlys dag og under ramadanen. Hvorfor kan regeringen ikke beskytte kvinder? Der findes en grundlov mellem os og staten, der lover lighed for alle, siger den kvindelige aktivist Sahar bin Aly, der deltog i torsdagens demonstration.

Tirsdagens drab fandt sted, bare to måneder efter at en onlinebevægelse, der kræver bedre beskyttelse af kvinder mod chikane og vold, begyndte at tage fart i landet.

Bevægelsen er blevet beskrevet som Kuwaits MeToo-øjeblik.

Kuwaits indenrigsministerium oplyser torsdag, at en uidentificeret mand er blevet anholdt i forbindelse med drabet. Manden har erkendt, at han stak Farah Hamza Akbar i brystet med en kniv og dræbte hende.

Aktivister har i årevis forsøgt at få ændret en del af Kuwaits straffelov, der tillader mænd at få en nedsat straf for at dræbe en kvinde, hvis kvinden beviseligt har været utro.

Men det er svært, da det traditionelt bliver betragtet som et tabu at tale åbent om vold i hjemmet, chikane og æresdrab i golfstaten.

Regeringen indførte i september sidste år en ny lov, der beskytter en smule mere mod vold i hjemmet.

Det skete, samme måned som en gravid kvinde blev dræbt af sin bror på grund af en konflikt om ægteskab.