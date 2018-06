Kvinder i job og uddannelse er win-win for hele verden

På tilhørerrækkerne var USA's præsident, Donald Trump, Tysklands kansler, Angela Merkel, Storbritanniens premierminister, Theresa May, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- De var der alle sammen. Det er helt tydeligt, at det her emne er vigtigt. Lederne talte om ligestilling i to timer. Det er aldrig set før. Der er nedsat et ligestillingsråd til at rådgive G7. Det heller ikke set før.

- Det er ikke set før, at ligestilling er så signifikant på agendaen på G7, som det er i år, siger Katja Iversen fra Women Deliver.

Såvel rige som fattige lande skal gøre endnu mere for at fremme ligestilling, forklarer Katja Iversen. Det vil være en fordel for alle.

- Vi skal investere i piger og kvinder og ligestilling i kvinders sundhed, uddannelse, jobmuligheder og deltagelse i samfundet generelt. Al evidens viser, at når man gør det, er det godt både for piger og kvinder, men også for samfundsøkonomien og for samfundet generelt.

- Når man investerer i piger og kvinder, vinder alle, fordi piger og kvinder så investerer igen i samfundet. Økonomien står til at vinde meget. Det globale bruttonationalprodukt ville stige signifikant, hvis der var ligestilling på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt, siger Katja Iversen.

Direktøren for Women Deliver er en del af det ligestillingsråd, som er nedsat i forbindelse med G7-topmødet.

Her er hun flankeret af blandt andre Melinda Gates, der kæmper for kvinders ligestilling, og den unge pakistanske kvinde Malala Yousafzai, der i 2014 modtog Nobels fredspris for sin kamp for pigers ret til at gå i skole.

Det går fremad med pigers uddannelse, men ikke hurtigt nok. Færre kvinder dør i fødsel, og flere kvinder arbejder, fortæller Katja Iversen.

Men kvinder er for dårligt stillet, når det handler om sundhed, retten til at bestemme over egen krop og vold.

- Og så skal der gøres noget ved kvinders status på arbejdsmarkedet, så de kan få samme løn som mændene, og så de ikke skal tage al arbejdet hjemme. For lad os være ærlige: Mange kvinder dobbeltjobber, siger Katja Iversen.

G7-topmødet forløber over to dage og slutter lørdag.