Kvinder i Pakistan trodser religiøse høge på kampdag

Det skriver dpa. Ifølge det tyske nyhedsbureau er Pakistan et af verdens farligste lande at være pige eller kvinde i. Ud over seksuel vold risikerer kvinder at blive bortført eller dræbt.

Flere islamistiske grupper og højrefløjspartier i Pakistan modsætter sig demonstrationer, hvor kvinder råber højt om manglende rettigheder.

Deltagere bliver typisk beskyldt for at opføre sig i strid med islam eller for at modtage penge fra andre lande, som har til hensigt at "korrumpere" kvinder i Pakistan. Det skriver mediet Deutsche Welle.

Derimod er der opbakning til Pakistans kvinder fra landets præsident, Imran Khan.

- Vi er forpligtet til at sikre et sikkert miljø, der giver kvinder mulighed for at indtage deres retmæssige rolle i vores nations udvikling, sagde præsidenten.

Et gennemgående krav i demonstrationerne var, at kvinder skal have frihed til selv at vælge deres livspartner, og at tvangsægteskaber skal forbydes.

Det er ikke mere end tre år siden, at den første af den slags demonstrationer fandt sted i Pakistan. Det skete i havnebyen Karachi, hvor kvinder fra alle samfundslag gik gennem gaderne og krævede samme rettigheder som mænd.

Siden har den årlige demonstration spredt sig til alle store byer i landet.

I 2020 blev aktivister angrebet af kvindefjendske islamistiske ekstremister under demonstrationen i hovedstaden Islamabad. Tre kvinder kom til skade under angrebene.

Selv om der på sociale medier som Twitter blev rettet mange nedladende og fornærmende beskeder mod deltagere i mandagens demonstrationer, så forløb de uden hændelser som den i Islamabad året før, skriver Deutsche Welle.