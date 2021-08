Kvinder er i chok over Talibans fremmarch

Taliban er på fremmarch, efter at USA og dets allierede har trukket sig ud af Afghanistan. Og et billede tegner sig allerede: Kvinderne skal tilbage til den tid for 20 år siden, hvor Taliban sidst regerede med jernnæve.

- Det er som et stort chok for mig, siger 26-årige Zahra, til amerikanske ABC.

Hun bor i byen Herat i det vestlige Afghanistan, som oprørerne indtog for få dage siden.

Hun husker, hvordan folk ude i gaderne skreg: "Taliban er her".

- Hvordan er det muligt, at en kvinde som jeg, der har arbejdet så hårdt og forsøgt at lære og gøre fremskridt, at jeg nu skal skjule mig og blive hjemme.

I hovedstaden Kabul modtager BBC's korrespondent desperate beskeder fra kvinder.

- Jeg vil spørge dig om hjælp til at få mig ud herfra. Jeg har produceret udsendelser, som forsvarer kvinders rettigheder, den nationale hær og fremskridt i Afghanistan. Jeg ved ikke, om jeg kan forblive i live eller blive dræbt her, skriver en kvinde.

Med én gang forekommer de 20 år med amerikanske og vestlige soldater som en parentes. Amerikanerne kom efter terrorangrebet på USA 11. september 2001 for at få ram på de skyldige i al-Qaeda - og Taliban deres beskyttere.

I de 20 år blev det fremhævet i Vesten - også blandt danske politikere - at man havde sikret piger og kvinders rettigheder med det store militære og humanitære engagement.

Og puf! På få dage og uger har Taliban sikret sig kontrollen over to tredjedele af landet. Imens er en kvart million mennesker flygtet til Kabul for at være i sikkerhed for en kortere tid og i håb om at komme endnu længere væk, hvor de islamistiske oprørere ikke kan nå dem.

Under Talibans styre i Afghanistan fra 1996 til 2001 havde kvinder ikke lov til at arbejde. Piger måtte ikke gå i skole, og kvinder skulle tildække deres ansigter. De kunne ikke forlade deres hjem alene.

Kvinder, der blev beskyldt for utroskab, blev stenet til døde på offentlige henrettelsespladser.

Da USA tidligere i år forhandlede med Taliban om en tilbagetrækning, forlød det ganske vidst, at Taliban ikke ville rulle det hele tilbage. Piger skulle kunne gå i skole og arbejde. Men de seneste dages meldinger tyder på, at det ikke vil ske.

Nyhedsbureauet Reuters beskriver efter Talibans erobring torsdag af Kandahar, landets næststørste by, hvordan en gruppe oprørere trådte ind i en bank - Azizi Bank. De beordrede ni kvindelige bankansatte ud af bygningen.

De blev eskorteret af de stærkt bevæbnede oprørere til deres hjem med besked om ikke længere at vise sig i banken.

BBC har interviewet kvinder, der er flygtet fra det nordlige Afghanistan. De fortæller, hvordan oprørerne under trusler tvinger unge piger til at gifte sig med dem.

Fredag reagerede FN's generalsekretær, António Guterres.

- Jeg er dybt foruroliget over tidlige tegn på, at Taliban indfører skrappe restriktioner på menneskerettigheder i områder under deres kontrol.

- Det er særligt forfærdende og hjerteskærende at se rapporter om, at de hårdt tilkæmpede rettigheder for afghanske piger og kvinder bliver flået fra dem, mente han.