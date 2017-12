Kvinder beskylder hiphop-ikon Russell Simmons for voldtægt

Det skriver The New York Times.

Russell Simmons meddelte 30. november i år, at han trækker sig fra sit forretningsimperium. Det skete, efter at to kvinder beskyldte ham for overgreb, som han ligeledes afviser.

Tina Baker, som har sunget kor for blandt andre Madonna og Bruce Springsteen, siger til den amerikanske avis, at Simmons var hendes manager, da han i 1990 eller 1991 inviterede hende op i sin lejlighed.

Hun fortæller, at han her holdt hende nede og voldtog hende.

Fire personer tæt på Tina Baker, herunder hendes eksmand og hendes terapeut, bekræfter hændelsen over for The New York Times.

- Bagefter gik der ni år, før jeg igen havde sex med en mand. Jeg lukkede mig selv inde i en puppe, siger hun til avisen.

Omvendt siger Russell Simmons, at han aldrig har haft sex med Tina Baker.

- Jeg benægter på det kraftigste disse beskyldninger, udtaler han i en erklæring.

I modsætning til mange andre i hiphopbranchen har Simmons de seneste år skabt sig et spirituelt image, idet han promoverer yoga og veganisme.

Russell Simmons og hans medproducer Rick Rubin hjalp med at brede hiphopmusikken ud til et bredt publikum i USA i 1980'erne. Det skete, da de to grundlagde pladeselskabet Def Jam Recordings, der senere skrev kontrakt med blandt andet Beastie Boys, LL Cool J og senere Public Enemy.

Mange magtfulde mænd er i løbet af de seneste måneder blevet anklaget for seksuelt upassende opførsel. Det sker i kølvandet på en sag om Hollywood-producenten Harvey Weinstein, der beskyldes for sexchikane og overgreb mod en lang række kvinder.

Senest har filmstjernen Salma Hayek onsdag skrevet i The New York Times, at Weinstein forvandlede indspilningen af "Frida" fra 2002 - som Hayek spiller hovedrollen i - til et sandt mareridt.

- I flere år var han mit monster, skriver hun i et indlæg i avisen.