Kvinder bag anklager er rystede over løsladelse af Bill Cosby

Det mener kvinden Andrea Constand, som Cosby i 2018 blev dømt for at have bedøvet og seksuelt misbrugt 14 år tidligere.

Beslutningen om at frigive den amerikanske skuespiller Bill Cosby kan i værste fald få ofre for seksuelle overgreb til at afholde sig fra at melde sagerne til myndighederne.

Onsdag blev skuespilleren frigivet efter at have afsonet to år af en dom på mellem tre og ti års fængsel. Det skete, fordi der ifølge den højeste retsinstans i Pennsylvania er sket en procedurefejl i sagen mod Cosby.

- Dagens flertalsafgørelse omkring Bill Cosby er ikke bare skuffende, men bekymrende, fordi den kan få dem, der i retssystemet søger retfærdighed for seksuelle overgreb, til at afholde sig fra at anmelde gerningsmanden eller tage del i retssagen, siger hun i en udtalelse.

Bill Cosby har igennem hele sagen hævdet, at der var givet samtykke fra Constands side, da de to mødtes i 2004.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Langt de fleste af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede. Derfor er det kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten.

- Min medfølelse går især til dem, der på modigste vis vidnede i begge hans (Cosbys, red.) straffesager, siger advokat Gloria Allred, der har repræsenteret mange af de kvinder, som har vidnet imod skuespilleren.

- Selv om retten har omstødt dommen på grund af en teknikalitet, så rensede den ikke Bill Cosby for hans adfærd. Beslutningen bør ikke tolkes som et bevis på, at han ikke tog del i de handlinger, som han er blevet beskyldt for, tilføjer hun.

Mens adskillige kvinder og rettighedsorganisationer udtrykker deres skuffelse over onsdagens afgørelse, så kalder flere af Cosbys advokater og hans tidligere kolleger den omvendt for en sejr for retfærdigheden.

- Endelig! Der er blevet rådet bod på en forfærdelig uretfærdighed. Et justitsmord er blevet rettet op, skriver Phylicia Rashad på Twitter.

Hun er bedst kendt for at spille Cosbys kone i "The Cosby Show", hvor komikeren vandt amerikanernes hjerter i rollen som familiefaren Cliff Huxtable.

- Det, Cosby blev udsat for, bør aldrig ske i nogle amerikanske samfundslag. Forfatningen vandt i dag (onsdag, red.), siger tidligere anklager Bruce Castor, der i 2005 lavede en aftale med Cosbys advokater om ikke at sigte skuespilleren, hvis han til gengæld vidnede i et civilt søgsmål indgivet af Andrea Constand.