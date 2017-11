Kvinde ville plante falsk sexanklage for at narre stor avis

Den amerikanske avis Washington Post skriver, at en kvinde med tilknytning til en konservativ gruppe, der er kendt for at arbejde undercover, har forsøgt at plante en falsk historie for at sætte avisen i et dårligt lys.

Historien handlede om Republikanernes kandidat til Senatet i Alabama, Roy Moore, der er under beskyldninger om upassende seksuel adfærd.

Kvinden skal have forsøgt at få Washington Post til at skrive en usand historie om, at Moore i 1992 skulle have gjort hende gravid som teenager.

Og ifølge Washington Post var det altså et forsøg på at plante en historie, som senere ville kunne miskreditere avisen.

Washington Post kunne i første omgang ikke få bekræftet historien og valgte derfor ikke at trykke den. Senere fandt avisen ud af, at kvinden har tilknytning til den konservative gruppe ved navn Project Veritas.

Gruppen er kendt for at arbejde undercover og for at forsøge at ramme grupper hos Demokraterne i USA samt flere forskellige store medier.

Flere kvinder har de seneste uger beskyldt Roy Moore for upassende seksuel adfærd. Han har selv nægtet at trække sit kandidatur til Senatet.