Kvinde sigtet for at støtte IS er anholdt i lufthavn i Norge

Norsk politi har anholdt en 29-årig norsk-pakistansk kvinde, som er sigtet for at have tilknytning til to militante grupper i Syrien. Deriblandt Islamisk Stat (IS).

Natten til lørdag bekræfter det norske politis efterretningstjeneste, at kvinden er tilbageholdt.

Det norske udenrigsministerium oplyser samtidig i en pressemeddelelse, at det har ydet assistance i forbindelse med kvindens og hendes to små børns hjemrejse fra Syrien.

- Bistand til hjemrejsen blev givet af humanitære årsager, fordi vi frygter sygdom hos det ene barn. Børnene har behov for ro og må beskyttes, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide fra partiet Høyre.

Sagen om hjemtagelsen af kvinden og hendes børn fra en flygtningelejr i Syrien har skabt splid i den norske koalitionsregering.

Fremskrittspartiet (FrP) har truet med at trække sig fra regeringen, medmindre det får indfriet en række krav.

Det indvandringskritiske parti var imod, at kvinden og de to børn skulle have lov til at komme til Norge.

FrP-ledelsen er ved at udarbejde en liste over krav til de tre øvrige regeringspartier, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Statsminister Erna Solberg fra Høyre og FrP's leder, Siv Jensen, skal mødes mandag for at diskutere den verserende strid.

Den 29-årige kvinde rejste i 2013 til et område i Syrien, som var kontrolleret af IS. Her giftede hun sig med en mand, som har kæmpet for bevægelsen.

Kvinden har tidligere hævdet, at hun ikke rejste til Syrien frivilligt, og at hun i flere år har forsøgt at komme ud af landet.

Hun er formelt blevet sigtet af det norske politis sikkerhedstjeneste (PST) for deltagelse i al-Nusra Fronten og Islamisk Stat, der begge betegnes som terrororganisationer.