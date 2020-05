Kvinde opfordrer Joe Biden til løgnedetektortest om overgreb

Det vil for hende kræve, at Biden gør det samme, siger hun i et interview på YouTube ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tara Reade, der beskylder Demokraternes sandsynlige præsidentkandidat Joe Biden for seksuelt overgreb, er klar til at tage en løgnedetektortest.

- Hvilken slags retspraksis er der for overlevere for vold? Betyder det, at vi formodes at være skyldige, og at vi alle må præsentere falske løgnedetektor-resultater?, spørger Tara Reade og tilføjer:

- Jeg tager en, hvis Joe Biden tager en. Men jeg er ikke en kriminel.

I interviewet erklærer Tara Reade desuden, at hun mener, at Biden bør trække sig i forsøget på at blive nomineret som Demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA i november. .

Anklagerne mod Biden går 27 år tilbage, og han har tidligere afvist det helt og holdent.

Den nu 56-årige Tara Reade hævder, at Biden i 1993 pressede hende op mod en væg i Senatet og befamlede hende intimt.

Dengang var hun ansat i Senatet, hvor Biden var senator for Delaware i 1990'erne.

Tara Reade var en af otte kvinder, som i 2019 stod frem for at fortælle, at Biden havde kysset, krammet eller rørt ved dem på en måde, som de følte var ubehageligt.

Tara Reade fremsatte sin beskyldning i marts i år i en podcast, skriver Reuters.

Biden kommenterede først anklagerne i sidste uge. Det skete, efter at flere havde opfordret ham til at gøre det.

Det gælder blandt andet USA's præsident, Donald Trump, der selv blev beskyldt for flere tilfælde af seksuel chikane og overgreb op til valget i 2016.

Flere af Bidens partifæller er kommet med lignende opfordringer.

Tara Reade har ifølge nyhedsbureauet AP sat advokat Douglas Wigdor på sagen. Han har tidligere arbejdet for Trumps præsidentkampagne i 2016, skriver AP.