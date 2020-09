Kuwaits statsoverhoved Sheikh Sabah er død - 91 år

Sheikh Sabah har regeret det olieproducerende land siden 2006 og styret dets udenrigspolitik i over 50 år. Hans efterfølger er hans bror, kronprins Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah.

Kuwaits øverst leder, emir Sheikh Sabah al-Ahmad, er død. Han blev 91 år. Det oplyser det statslige tv i Kuwait. Emiren har været indlagt på et hospital i USA siden juli.

Den afdøde emir vil navneligt blive husket for at være arkitekten bag Kuwaits moderne udenrigspolitik. I fjor argumenterede han for en nedtrapning i Den Persiske Bugt, da spændingerne mellem USA og Iran blev kraftigt øget.

Han blev født 16. juni 1929, da ingen havde forudanelser om, at Kuwait sad på verdens sjettestørste oliereserver.

I 1963 blev han Kuwaits udenrigsminister for fire år.

I 1990 blev Kuwait kastet ud i dets største krise, da den irakiske leder Saddam Hussein invaderede golfstaten og holdt landet besat i syv måneder.

Sabah flygtede under besættelsen til nabolandet Saudi-Arabien sammen med andre kuwaitiske ledere.

Sabah var tilhænger af det amerikanske militærs tilstedeværelse i Kuwait, og i 1991 blev de irakiske besættelsesstyrker angrebet af en amerikansk-ledet alliance.

Efter at Saddam Hussein var blevet styrtet vedd en amerikanskledet invasion i 2003, tog Sabah til orde for tættere bånd mellom Kuwait og Irak.

Kuwait har en befolkning på omkring 4,1 million indbyggere. Der er et stort antal gæstearbejdere i det velhavenede land.

De tjenende ånder fra fattige asiatiske lande har ikke mange rettigheder, selv om deres tilstedeværelse er afgørende for at få det kuwaitiske samfund til at fungere.