Kushner: Trump har endnu ikke besluttet sig om Jerusalem

Det siger hans svigersøn og særlige mellemøstrådgiver, Jared Kushner, ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Kushner tilføjer, at præsidenten stadig overvejer "en masse kendsgerninger", inden han ventes at give en officiel melding om det kontroversielle spørgsmål.

Samtidig advarer den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, mod at tage skridtet og anerkende Jerusalem som israelsk hovedstad.

Det vil have katastrofale følger for fredsbestræbelserne, siger Abbas.

- Det er uacceptabelt for palæstinensere, arabere og internationalt set, siger han ifølge det officielle palæstinensiske nyhedsbureau Wafa.

Israel betragter Jerusalem som sin hovedstad og har placeret de fleste regeringskontorer, parlamentet og højesteret i den hellige by.

Men det internationale samfund fastholder, at byens status skal fastlægges gennem forhandlinger. Alle lande har derfor deres ambassader i storbyen Tel Aviv.

Palæstinenserne gør krav på Østjerusalem, som Israel besatte og annekterede i 1967, som deres hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Det internationale samfund er ikke enig med Israel i, at Østjerusalem er en del af Israel. Blandt har EU advaret mod at anerkende Jerusalem som hovedstad og flytte den amerikanske ambassade dertil.

Amerikanske embedsmænd sagde i sidste uge, at Trump er klar til at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Han ventes at komme med en udtalelse onsdag.

Sker det, vil det være et opgør med flere årtiers amerikansk politik.

USA har siden 1995 haft en lov, der siger, at ambassaden i Israel skal flyttes til Jerusalem senest i 1999.

Men implementeringen af den lov bliver udskudt hvert halve år. Det gjorde Trump også i juni, da den halvårlige beslutning skulle tages.

Kushner talte søndag ved en konference om amerikansk mellemøstpolitik, der var arrangeret af tænketanken Brookings Institution i Washington.

Det er kun sjældent, at han udtaler sig offentligt.

Præsidenten gav sin svigersøn til opgave at undersøge mulighederne for at genstarte fredsforhandlingerne mellem israelere og palæstinensere.

Kushner har ikke hidtil meldt noget ud offentligt om, hvordan det går med den opgave.