Kurven over arbejdsløse i EU begynder at stige igen

Kurven over arbejdsløse i Europa, som i syv år er faldet og faldet mod et historisk lavt niveau, er vendt og stiger igen.

Siden 2013 er tallet faldet fra et niveau omkring 11,5 procent.

I forbindelse med opgørelsen for april har Eurostat revideret tallene for marts ned med 0,3 procentpoint. Den stigning, der blev rapporteret i marts, var dermed ikke reel.

Antallet af arbejdsløse steg i april med 397.000 personer i EU og med 211.000 personer i eurolandene.

Italien var det første EU-land, der for alvor blev ramt af coronavirus fra slutningen af februar. I løbet af marts spredtes virus over hele unionen.

Det fik mange EU-lande til at lukke restauranter, skoler, grænser og indføre restriktioner på færden i det offentlige rum. Samtidig begyndte de første meldinger om ledighed på grund af coronakrisen.

Medlemslandene - og EU - har indført ordninger for lønkompensation og hjælpepakker, der skal sikre, at lønmodtagere kan blive i job, også selv om der ikke aktuelt er arbejde.

At tallet over arbejdsløse ikke stiger mere, end det gør, kan have flere årsager.

Det kan ifølge statistikere, som nyhedsbureauet dpa har talt med, skyldes, at en del mennesker ikke længere aktivt er på jagt efter et job på grund af coronakrisen.

Det kan være, at de i stedet passer børn, der ikke kan komme i skole, under pandemien, og derfor ikke aktivt er søgende.

Den laveste arbejdsløshed for april er registeret i Tjekkiet, hvor den er på 2,1 procent. Spanien topper listen med 14,8 procent. Grækenland har formentlig et højere tal, men der mangler opgørelser for Grækenland og Estland.