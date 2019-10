Kurdisk styrke godtager våbenhvile

SDF vil gøre, hvad der er nødvendigt, for at få aftalen til at fungere, siger SDF-kommandant Mazloum Kobani til tv-stationen Ronahi torsdag aften.

- Vi er klar til at respektere våbenhvilen, siger SDF-lederen, der også går under navnet Mazloum Abdi, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at våbenhvileaftalen "kun er begyndelsen", og at den vil åbne for, at nogle af de hundredtusinder, der er flygtet fra deres hjem, kan vende tilbage.

Han opfordrer samtidig USA til at være med til at garantere, at de fordrevne kan vende hjem, og ikke mindst sikre, at regionen ikke undergår en "demografisk forandring", siger han ifølge AFP.

Ifølge SDF-lederen gælder aftalen strækningen mellem byerne Ras al-Ain og Tell Abyad, der ligger langs med grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

- Vi har ikke drøftet skæbnen for andre områder, siger han med henvisning til dele af det nordøstlige Syrien, hvor Tyrkiet ønsker at oprette en såkaldt sikkerhedszone.

Han nævner umiddelbart ikke noget om tilbagetrækning af kurdiske styrker og våben, som er en af Tyrkiets betingelser for at undlade at genoptage offensiven, når de fem døgns våbenhvile udløber.

Fra syrisk side har der sent torsdag aften endnu ikke været en officiel reaktion på våbenhvileaftalen.

Men en højtstående rådgiver for Syriens præsident, Bashar al-Assad, betegner aftalen som "vag".

Rådgiveren, Bouthaina Shaaban, siger til tv-stationen al-Mayadeen, at regeringen i Damaskus "ikke kan acceptere" endnu et irakisk Kurdistan i Syrien.

Hun tilføjer, at der er taget "vigtige skridt" med aftalen, men erkender, at alle problemer ikke kan løses på én gang.

FN's generalsekretær, António Guterres, byder ethvert tiltag velkommen, hvis det kan være med til at dæmpe den alvorlige situation og beskytte civilbefolkningen i det nordøstlige Syrien, siger han torsdag aften via sin talsmand.

- Generalsekretæren erkender, at der stadig er lang vej til en effektiv løsning på krisen i Syrien, siger talsmanden, Farhan Haq.