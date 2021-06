Kurdere vil udvise svenske IS-kvinder fra lejre i Syrien

Et antal svenske kvinder med formodet tilknytning til Islamisk Stat (IS) vil inden for de næste måneder blive udvist fra det nordlige Syrien, hvor de i dag opholder sig i lejre.

- Kvinderne sidder i lejre i det nordlige Syrien. De udvises, fordi der ikke er tilstrækkeligt med beviser for at rejse tiltale mod dem, siger det kurdiske selvstyres repræsentant i Norden, Shiyar Ali, til radioprogrammet Ekot.

Det svenske udenrigsministerium fik besked om den kurdiske beslutning ved et møde i sidste uge.

Ifølge ministeriet befinder der sig lidt over 20 svenske kvinder og 30 børn i lejrene al-Hol og al-Roj.

Hvor mange af dem, der nu skal udvises, er uklart.

Sverige og en række andre lande - herunder Danmark - har statsborgere siddende i de berygtede lejre.

Det svenske udenrigsministerium oplyser, at "et antal stater inklusive Sverige" har fået besked fra det kurdiske selvstyre om, at i takt med, at efterforskninger mod kvinderne afsluttes, kan der komme flere udvisninger, hvis der ikke kan rejses tiltale mod dem.

- Hvis kvinderne udvises, skylder vi, ligesom andre berørte stater, at tage imod vores egne statsborgere og har en interesse i, at det sker på en sikker måde, skriver ministeriet i en mail til tv-stationen SVT.

Om de børn, der nu skal udvises, skriver ministeriet, at man arbejder "hårdt og metodisk" for at få dem hjem.

I forvejen er 18 børn sendt til Sverige fra lejrene i det nordøstlige Syrien.