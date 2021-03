Kurdere har anholdt 53 IS-medlemmer i berygtet lejr

SDF er en kurdisk styrke, der har opbakning fra USA. Den bevogter lejren, hvor næsten 62.000 mennesker tilbageholdes - først og fremmest familier til IS-krigere.

Blandt de 53 anholdte er "fem ledere af sovende IS-celler, der har udført voldelige terrorangreb i lejren", meddeler den kurdiske sikkerhedsstyrke Asayish.

Al-Hol-lejren har været ramt af flere drab og flugtforsøg. Alene siden årsskiftet har der været over 40 drab.

Kurdiske myndigheder mener, at IS-sympatisører står bag drabene og har advaret om, at lejren er ved at blive til en ekstremistisk krudttønde, fordi IS-jihadister gemmer sig blandt beboerne.

Mange af lejrens indbyggere betragter den som den sidste rest af det kalifat, IS udråbte i 2014. Dengang kontrollerede bevægelsen store dele af Irak og Syrien.

De tilbageholdte i lejren er især fra Syrien og Irak. Men der er også tusindvis af mennesker fra Europa og Asien.

Det danske udenrigsministerium har kendskab til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som opholder sig i fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. De er børn af seks mødre.

Børnene er for tiden genstand for stor politisk debat i Danmark, hvor regeringen oplever et stigende pres for at tage børnene hjem til Danmark.

Både støttepartier og dele af oppositionen kræver, at børnene bliver hentet hjem.