Kupmagere retter ny anklage mod Myanmars Suu Kyi

Suu Kyi deltog mandag i et retsmøde via en videoforbindelse, og det var her, at hun blev præsenteret for yderligere sigtelse. Ifølge hendes advokat har den relation til en lov om beredskabet ved naturkatastrofer.

Hun indtog indtil kuppet en post, der svarer til premierminister.

Det næste retsmøde er berammet til 26. april.

Modstandere af kupmagerne har mandag opfordret folk til at vise trodsighed ved at klæde sig ud og deltage i bønner i forbindelse med den kommende nytårshøjtid, der kendes som thingyan.

Siden kuppet 1. februar har der været store protester mod de militære kupmagere. Over 700 demonstranter er blevet dræbt. Blandt dem 46 børn.