Kupmagere lukker Myanmars internationale lufthavn indtil juni

Lufthavnsleder Phone Myint siger, at lufthavnen er lukket til maj, men gav ikke en præcis dato for en eventuel genåbning. Avisen Myanmar Times rapporterer, at tilladelser til at lette og lande i lufthavnen for alle fly er afskaffet frem til 1. juni.

Tidligt mandag morgen lokal tid blev Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, anholdt, da militæret tog kontrol over landet i et år.

Kyi Toe, et højtstående medlem af Aung San Suu Kyis parti, skriver tirsdag på Facebook, at han har fået at vide, at hun er ved godt helbred. Det vides fortsat ikke, hvor hun befinder sig. Det har været uvist siden anholdelsen.

Det er også uvist, hvor Kyi Toe har fået oplysningerne fra. Han oplyser desuden, at medlemmer af partiet, som blev anholdt under kuppet, er blevet sluppet fri.

Suu Kyi vandt en jordskredssejr ved valget sidste år, men militæret hævder, at der har været udbredt valgsvindel. Dette afvises af landets valgkommission.

Oven på kuppet har den militære junta udpeget 11 nye ministre. Den nye leder er general Min Aung Hlaing.

Myanmars militær har i årtier siddet på magten i det sydøstasiatiske land. For ti år siden blev det næsten fem årtier lange jerngreb sluppet.

Danmarks ambassadør i landet, John Nielsen, oplyser tirsdag morgen, at der ikke kommer mange oplysninger ud om det militære kup.

- Militæret har overtaget stort set alle tv-kanalerne og nogle af de store internetudbydere, så de kan åbne og lukke, når det passer dem, siger han.