Kup-oberst i vestafrikansk stat tages i ed som præsident

Det er uvist, hvor lang tid Mamady Doumbouya agter at stå i spidsen for sit land.

Klædt i en beige uniform, rød baret og solbriller er han taget i ed som statschef af formanden for landets højesteret.

Det er sket ved en ceremoni på Mohammed-V Paladset i hovedstaden Conakry.

Han lover under ceremonien, at hverken han eller andre militære topfolk vil være opstillet, når der næste gang skal være valg i Guinea.

Ved kuppet 5. september afsatte Doumbouya og hans militære støtter den siddende demokratisk valgte præsident, den 83-årige Alpha Conde.

Conde blev i 2010 den første folkevalgte præsident i Guinea. Han blev genvalg i 2015, men blev meget upopulær på en forfatningsændring, der gjorde det muligt for ham at opstille til præsident for tredje gang i oktober sidste år.

Han vandt valget trods anklager om valgsvindel. Der fulgte en periode med store demonstrationer, og snesevis af mennesker blev dræbt.

Ud over at være landets nye præsident, skal oberst Mamady Doumbouya også være chef for de væbnede styrker.

Af et dokument fra militærjuntaen mandag fremgår det, at der skal skrives en ny forfatning, og at der skal gennemføres "frie og gennemsigtige" valg. Men der står intet i dokumentet om, hvornår det skal ske.

Ecowas, der er en samarbejdsorganisation for lande i Vestafrika, stillede for to uger siden krav om, at der skal af holdes demokratiske valg i Guinea inden for et halvt år.

Guinea har verdens største reserve af jordarten bauxit, som er det vigtigste råmateriale til fremstilling af aluminium.

Kuppet i Guinea sendte priserne på aluminium op på det højeste niveau i ti år på grund af usikkerhed på markedet.