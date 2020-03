Kunst og kultur i EU skal holdes i live med onlineaktiviteter

Det har haft en enorm betydning for kulturlivet, kunstnere og arrangører, at coronapandemien har tvunget store dele af verdenssamfundet til at lukke ned.

Men det bør ikke afholde EU's borgere fra at kunne bruge kulturtilbud. I stedet bør det - som meget andet i denne tid - foregå online, mener Mariya Gabriel, som er EU's kommissær for kultur og innovation.

Derfor har EU-Kommissionen lanceret konceptet #CreativeEuropeAtHome, som skal bringe kulturtilbud til Europas borgere over nettet.

- I disse vanskelige tider har vi mere end nogensinde brug for kultur, kreativitet og solidaritet. Med dette initiativ vil vi vise og gøre de forskellige online tilbud fra vores Creative Europe tilgængeligt for alle.

- Vi er måske begrænset til vores hjem i øjeblikket, men det bør ikke forhindre os i at nyde skønheden i kunst og kultur, gøre nye opdagelser og dele erfaringer, siger hun.

For at blive en del af det online tilbudskatalog, skal arrangementerne finansieres af EU-Kommissionens program Creative Europe og være åben for alle EU-borgere - og altså ikke være begrænset af for eksempel geoblocking.

Creative Europe støtter kulturelle og kreative sektorer i EU så som dans, teater, musik, litteratur og mode.

EU-programmet skal bidrage til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa.

#CreativeEuropeAtHome kører på forskellige sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter.

Og EU-Kommissionen arbejder på at indsamle en bred vifte af kultur- og kunsttilbud, som løbende vil blive offentliggjort på de forskellige sociale medier, fortæller Mariya Gabriel.

Det kan blandt andet være online koncerter, udstillinger og forestillinger.