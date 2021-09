Kun få tyskere ønsker Armin Laschet som næste kansler

På trods af et yderst skuffende valgresultat har Armin Laschet fortsat drømme om at blive Tysklands næste forbundskansler.

Målingen viser blandt andet, at kun 22 procent af de cirka 5000 adspurgte støtter Laschets ambition. 71 procent mener, at det ville være meget eller delvist forkert, hvis Laschet bliver ny kansler.

Meningsmålingen er foretaget på vegne af avisen Augsburger Allgemeine.

Blandt de adspurgte, der støtter Laschets CDU-parti, svarer 55 procent, at de bakker op om kanslerplanerne. Næsten hver tredje - 32 procent - svarer dog, at de ikke mener, at Laschet bør lede Tysklands kommende regering.

De konservative søsterpartier CDU og CSU løb søndag ind i deres værste resultat nogensinde ved et valg til Forbundsdagen.

Partierne fik tilsammen 24,1 procent af stemmerne. Socialdemokratiske SPD blev størst med 25,7 procent af stemmerne.

Det er ikke kun meningsmålingen i Augsburger Allgemeine, der giver nedtrykkende læsning til Laschet.

En måling fra Insa udført for avisen Bild viser således, at godt halvdelen af de adspurgte - 51 procent - mener, at Laschet skal gå af som leder for CDU.

Kun 21 procent mener, at Laschet skal fortsætte på posten.

Laschets plan er at danne en regering med miljøpartiet De Grønne og det liberale parti FDP. Den samme plan har SPD's kanslerkandidat, Olaf Scholz.

I en meningsmåling fra infratest dimap svarer over halvdelen af de adspurgte - 55 procent - at de bakker op om en regering med SPD, De Grønne og FDP.