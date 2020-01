Kun få tror på succes ved fredsmøde om Libyen i Berlin

Ved det længe forberedte møde skal Libyens olieeksport sikres. Der er samtidig håb om, at der kan blive skabt grundlag for fred og en genopbygning af landet.

Det er planen at få sikret en varig våbenhvile i Libyen, når ledere fra en lang række lande mødes til en fredskonference i Berlin søndag.

- Vi anser Berlin-topmødet som et vigtigt skridt frem mod en varig våbenhvile og en politisk løsning.

Det siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Vi må ikke give køb på de vigtige fremskridt. En våbenhvile er trådt i kraft her i januar. Vi må ikke ofre det hele til fordel for lejesoldaternes blod og kaos, tilføjer han.

Erdogan talte søndag med journalister i Istanbuls lufthavn, inden han fløj til Berlin.

Blandt de øvrige deltagere er Ruslands præsident, Vladimir Putin, den tyske forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og USA's udenrigsminister, Mike Pompeo. Dertil kommer en række afrikanske og arabiske ledere.

På mødet vil mange kræfter være sat ind på at presse Libyens magtfulde militsleder Khalifa Haftar til at fortsætte forhandlinger.

Hans styrker har før topmødet blokeret for eksporten af olie gennem Libyens vigtigste havne. Der er lukket for over halvdelen af landets olieproduktion.

Haftar er samtidig rykket tættere på hovedstaden Tripoli. Her holder den internationalt anerkendte regering til. Haftars milits støttes af Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, afrikanske styrker og russiske lejesoldater.

Tyrkiet har i al hast sendt styrker til Tripoli for at støtte den internationalt anerkendte regering. Den ledes af Fayez al-Sarraj.

2000 tyrkiskstøttede militsfolk fra Syriens borgerkrig er også sendt til Tripoli. Det siger en FN-kilde til Reuters.

Diplomater frygter, at parterne blot anser topmødet i Berlin som en mulighed for at omgruppere.

- Ingen af de to sider og deres allierede er indstillet på at nedlægge våbnene, siger en vestlig diplomat til Reuters.

Danske kampfly var under en Nato-mission i 2011 med til at afsætte Libyens enerådige leder, Muammar Gaddafi. Siden har landet udviklet sig til en fejlslagen stat.

Landet har ikke haft nogen stabil regering i et årti. I over fem år har to rivaliserende regeringer kæmpet om magten.