Kun få mødte op til frygtede Trump-protester: Her sker intet

Men antallet af betjente og journalister overgik søndag aften lokal tid flere steder langt antallet af demonstranter.

- Det var en ikke-begivenhed i dag, og det er vi glade for, siger Troy Thompson, som er talsmand for Department of General Services, der står for sikkerheden ved Pennsylvanias kongresbygning.

Mere end ti delstater havde sat soldater fra Nationalgarden ind for at hjælpe med at sikre kongresbygninger, efter at FBI havde advaret om demonstrationerne.

Det er uklart, hvor meget den forudgående advarsel fra FBI og den store sikkerhedstilstedeværelse betød for, hvor mange der dukkede op til demonstrationerne.

Kun få Trump-støtter var dukket op i delstatshovedstaden i Pennsylvania, Harrisburg.

Det gjaldt blandt andet Alex, en 34 år gammel håndværker, som til nyhedsbureauet Reuters' udsendte fortæller, at han også var ved Kongressen 6. januar - dog uden at være med til selve stormløbet. Han afviser at fortælle sit efternavn.

Alex bærer en hættetrøje, hvorpå der står "Fraud 2020" ("Svindelnummer 2020", red.) for at støtte op om den fejlagtige påstand om, at Trump vandt præsidentvalget i november.

Han bemærker, at kun få er mødt op ved kongresbygningen i Harrisburg søndag.

- Her sker intet, siger Alex.

Bevægelsen Boogaloo har i løbet af det seneste år fået stigende opmærksomhed.

Personer med tilknytning til bevægelsen er blandt andet blevet anholdt i forbindelse med en plan om at kidnappe Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, og stormløbet på Kongressen.

"Boogaloo" er slang for en fremtidig borgerkrig. Medlemmer af bevægelsen ses ofte i fuldt kampudstyr med sikkerhedsvest, våben og hawaiiskjorte på.