Kun et af 3201 fly til Oslo er sendt til corona-tjek

I begyndelsen af marts blev der oprettet et modtagecenter for potentielt coronasmittede passagerer i Gardemoen lufthavn i Oslo. Det eneste fly ud af 3201 fly, der er landet i lufthavnen fra 1. marts til 12. maj, og hvor passagerne er blevet tjekket, kom fra den franske by Lyon og havde flere personer om bord, der havde været på ferie i Norditalien. (Arkivfoto)

Foto: Ntb Scanpix/Reuters