Krydstogtskib med over 100 smittede går i havn i Uruguay

Et australsk krydstogtskib, hvor over halvdelen af passagererne og besætningen er smittet med coronavirus, lagde fredag til i havnen i Montevideo i Uruguay.

Skibet "Greg Mortimer" har de seneste to uger ligget underdrejet ud for Uruguays kyst med i alt 217 personer om bord. Heraf er de 128 testet positiv for Covid-19.