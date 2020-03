Da "Grand Princess" blev bygget i 1998 var krydstogtskibet det største og dyreste passagerskib nogensinde bygget. Her ses "Grand Princess" på vej ud på sin jomfrurejse fra Istanbul i Tyrkiet i maj 1998. (Arkivfoto)

Artiklen: Krydstogtskib får ordre på at vende om efter virusdødsfald

En ældre passager fra et skib på vej til Hawaii er død af coronavirus. Andre passagerer er også smittede.

Endnu et krydstogtskib er fanget i et udbrud af det smitsomme coronavirus. Denne gang er der tale om skibet "Grand Princess", der var på vej til Hawaii med et stop i Mexico.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

Ifølge sundhedsmyndighederne i den amerikanske delstat Californien er mindst en passager død som følge af coronavirus efter at have været om bord på "Grand Princess" tidligere i februar.

Der er tale om en ældre person.

Flere andre passagerer, som var om bord på skibet i samme periode, er ligeledes testet positive for coronavirus.

"Grand Princess" har nu fået ordre om at sejle tilbage til havnen i San Francisco, hvorefter myndighederne vil tage stilling til, hvad der nu skal ske.

Skibet har plads til 2600 gæster og 1150 besætningsmedlemmer.

Passagerer, der var om bord på "Grand Princess" mellem den 11. og 21. februar og som stadig befinder sig på skibet, er indtil videre sat i karantæne i deres kahytter.

Krydstogtskibet ventes at lægge til kaj i San Francisco torsdag.

"Grand Princess" er knyttet til krydstogtoperatøren Carnival Corporation & plc. I dens flåde på over 100 skibe er også "Diamond Princess".

"Diamond Princess" lå i februar i karantæne i flere uger ud for den japanske by Yokohama, fordi flere hundrede personer om bord var smittet med virusset.

Krydstogtskibet blev sat i karantæne den 3. februar, efter at en passager, der var gået i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset.

Skibet havde oprindeligt 3700 passagerer om bord. Over 700 personer på "Diamond Princess" blev smittet med coronavirus. Seks af disse er hidtil døde.

Senest døde en britisk mand i Japan i slutningen af februar, efter at han var blevet smittet med coronavirus om bord på skibet.

Fem japanske statsborgere, som ligeledes var om bord på skibet, er også døde af virusset.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alle passagerer har nu forladt krydstogtskibet.

"Diamond Princess" forlod Yokohama den 20. januar. Krydstogtet skulle egentlig have været afsluttet den 4. februar.

Natten til torsdag dansk tid oplyser guvernøren i Californien, Gavin Newsom, at der er erklæret undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Det sker, efter at der er konstateret 53 bekræftede tilfælde af coronavirus i staten, skriver Reuters.