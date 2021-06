Kroatiske landmænd slår igen mod ulve

Den hang fra byskiltet ind til den lille by Gracas i Kroatien.

For den blev hængt op nogle dage efter, at en landmand havde mistet 90 får, som blev bidt ihjel eller såret af ulve.

Fotos af blodbadet blev plastret på forsiderne af kroatiske aviser og delt flittigt på sociale medier.

Og det førte til opfordringer fra landmænd til at skyde alle ulve i landet.

- De er en plage. Simpelthen, siger Ivan Tesija, der er kvægavler.

- Der er ulve overalt. De er frygtløse. Folk ved ikke, hvordan de skal forsvare sig mod dem.

Ulve har været fredet i Kroatien siden 1995, da de var tæt på udryddelse. I 2005 blev der indført en kvote, så et vist antal kunne dræbes hvert år.

Men i 2013 blev fredningen genindført, da antallet af ulve raslede ned.

Fredningen har stor støtte blandt dyreværnsgrupper.

- Det er os, der er skyld i det her rod. Det er os, der skal rette op på det og ikke lade ulvene betale, siger Luka Oman, leder af gruppen Dyrenes Venner.

Næsten 3000 husdyr - overvejende får - blev dræbt eller såret af ulve i 2020, siger officielle tal. Det er lidt over det normale.

Kroatien har omkring 160 ulve i et tyndt befolket område mellem Adriaterhavets bagland og frem til bjergene ved grænsen til Slovenien og Bosnien, vurderer økonomiministeriet.

Landmænd og jægere mener imidlertid, at der er 300. Og det er ifølge dem for mange til et område på 25.000 kvadratkilometer.

Situationen bliver yderligere kompliceret af hybrider, af ulvehunde.

Det anslås, at de udgør omkring 10 procent af bestanden.

- Hybrider er et stort problem. De er frygtløse. De mangler det naturlige jagtinstinkt og går efter lettere bytte, siger dyrlæge og jæger Boris Katic.

Det betyder kvæg og får i stedet for bjørne og hjorte.

Ifølge Katic nedstammer en del af hybriderne fra Kroatens uafhængighedskrig i 1990'erne og årene derefter, da lokale opdrættede dem.

Josip Kusak fra universitetet i Zagreb påpeger dog, at antallet af ulvehunde eksploderer, når hanulve bliver skudt. Så tvinges hunulve til at finde en vild hund at parre sig med.

Men de er begge enige om, at ulvehunde er dårlige nyheder for ulvenes genpulje.

Dyrlæge og jæger Katic anslår, at ulvehunde udgør 25 procent af hele ulvebestanden. Han mener, at alle ulvehunde skal skydes, og så skal der igen introduceres en kvote for, hvor mange ulve der kan skydes om året.

Dyreværnsgrupper og ulvekendere siger imidlertid, at der er en anden løsning. Landmændene skal blive bedre til at passe på deres dyr.

Der skal være elektriske hegn om dyrene. De skal overvåges om dagen og passes på om natten.

- Antallet af angreb er ikke en afspejling af antallet af ulve, men snarere af at meget kvæg ikke holdes forsvarligt, siger Kusak fra Zagreb universitet.

Så let er det dog ikke, påpeger landmanden Sosip Subaric.

Han siger, at to af hans kalve blev dræbt af ulve i maj, selv om han har elektrisk hegn.

- I vores branche er ulven herre over liv og død.