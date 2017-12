Kroatisk krigsforbryder tog cyankalium i retten

- Det har resulteret i et hjertestop, der vurderes til at være dødsårsagen, skriver den hollandske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet AFP.

Praljak drak af en lille flaske, efter han havde bedyret over for den internationale krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (ICTY), at han var uskyldig.

- Jeg har netop drukket gift. Jeg er ikke krigsforbryder. Jeg er imod denne dom, sagde han.

Slobodan Praljak var netop blevet idømt 20 års fængsel for sine handlinger under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

Mere specifikt hans krigsforbrydelser i forsøget på at skabe en kroatisk stat i Bosnien. Her var han fundet skyldig i at fordrive og myrde muslimer.

Den 72-årige tidligere general nægtede sig skyldig i alle anklager.

- Ingen har slået ham ihjel. Det var selvmord. Jeg er ked af det, men jeg respekterer, hvad han har gjort.

- Jeg troede aldrig, at han ville gøre sådan noget, men jeg forstår det. For han er en mand af ære, der ikke kunne leve med en dom for krigsforbrydelser, sagde hans advokat, Nika Pinter, efter selvmordet.

Efter borgerkrigen, der bød på de mest omfattende krigshandlinger i Europa siden Anden Verdenskrig, startede Praljak et produktionsselskab sammen med sin bror.

Han overgav sig frivilligt til krigsforbryderdomstolen i 2004.

Nazistiske krigsforbrydere som Joseph Goebbels og Herman Göring brugte også cyankalium til at begå selvmord ved afslutningen af Anden Verdenskrig.