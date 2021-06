Kritisk avis i Hongkong melder om snarlig lukning efter razzia

Torsdag i sidste uge udførte 500 betjente en razzia mod Lai-avisen Apple Daily og udgiveren Next Digital. Her blev fem mediechefer anholdt.

To er siden blevet sigtet for at stå i ledtog med et fremmed land til fare for den nationale sikkerhed. Det er sket med henvisning til landets omstridte sikkerhedslov.

I forbindelse med ransagningen blev Apple Daily-aktiver for over 14 millioner danske kroner indefrosset, oplyser politiet.

- Vi troede, at vi ville være i stand til at klare det til slutningen af måneden, siger Simon.

- Det bliver sværere og sværere. Det er i bund og grund et spørgsmål om dage.

Han fortæller, at avisen er helt i knæ.

- Vores problem hos Apple Daily er ikke, at vi ikke har midler. Vi har 50 millioner dollar i banken, siger han til CNN ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vores problem er, at sikkerhedsministeren og politiet ikke vil lade os betale løn til vores journalister. De vil ikke lade os betale vores ansatte, og de vil ikke lade os betale vores sælgere. De har låst vores konti.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Også Lais gentagne anholdelser har mødt kritik fra vestlige regeringer.

Lai afsoner for tiden domme for blandt andet at have organiseret en uautoriseret forsamling i Hongkong 1. oktober 2019, hvor der fandt en stor prodemokratisk demonstration sted.